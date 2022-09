Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Sturz mit 1,9 Promille am Kopf verletzt: E-Scooter-Fahrer tritt nach Sanitätern und Notarzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Eine Rauschfahrt endete für einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Nordstadt mit einem Sturz und einer Kopfverletzung. Darüber hinaus soll sich der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Mann anschließend gegen die zur Hilfe geeilten Sanitäter und den Notarzt gewehrt haben, indem er nach ihnen trat und sie verbal bedrohte. Die Rettungskräfte blieben hierbei glücklicherweise unverletzt. In Begleitung der Polizei brachte der Rettungswagen den 30-Jährigen aus Kassel schließlich in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ermittelt. Da der Elektroroller nicht zugelassen und versichert war, muss er sich zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Gerufen worden waren die Polizisten des Reviers Mitte wegen des Alleinunfalls und des renitenten Patienten gegen 23 Uhr in die Wolfhager Straße, Ecke Westring. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Beamten hatte sich der 30-Jährige im Rettungswagen bereits beruhigt. Nach Schilderung der Sanitäter hatte ein Passant den auf der Straße liegenden Mann mit einer größeren Kopfwunde gefunden und daraufhin sofort die Rettungsleitstelle alarmiert. Ein Atemalkoholtest bei dem Rollerfahrer ergab 1,9 Promille. Zudem stand er erkennbar unter Drogeneinfluss, weshalb die bei ihm entnommene Blutprobe nun auch auf Betäubungsmittel untersucht wird. Wie der 30-Jährige gegenüber den Polizisten zum Unfallhergang angab, war er auf seinem Heimweg unterwegs, als er mit dem Elektroroller im Westring von der Straße auf den Gehweg wechseln wollte. Dabei schätzte er die Bordsteinkante falsch ein, blieb hängen und stürzte über den Lenker, wobei er zuerst mit dem Kopf aufschlug. Den E-Scooter stellten die Beamten vorsorglich sicher. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell