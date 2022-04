Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressemeldung bis 13 Uhr

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Pkw ausgebrannt

Am Samstagabend, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Philipp-Funk-Straße zu einem Fahrzeugbrand. Ein 61jähriger Mann parkte seinen Skoda etwa eineinhalb Stunden zuvor an der Straße vor einem der dortigen Wohnhäuser. Aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum, kam es zu einem Vollbrand des Fahrzeugs. Die Feuerwehr Wasseralfingen, welche in der Folge mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort eintraf, konnte den Brand löschen. An dem Skoda entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Ellwangen: Schwankend aus Pkw gestiegen, Führerschein weg Am Samstagabend, gegen 17:55 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein 47jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße zunächst schräg in einen Parkplatz einparkte und anschließend schwankend aus dem Citroen ausstieg. Noch bevor eine Polizeistreife eintraf, setzte sich der Mann wieder ans Steuer seines Fahrzeugs und fuhr davon. Der Citroen konnte etwa 10 Minuten später durch die Polizei am Bahnhof in Ellwangen festgestellt und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen. Außerdem muss er nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Westhausen-Lippach: Von Fahrbahn abgekommen und verletzt Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr eine 18jährige Skoda-Fahrerin die Kreisstraße von Lippach in Richtung Killingen. Aufgrund Unachtsamkeit kam sie über den rechten Straßenrand hinaus und beim Gegenlenken in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Die junge Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

Ellwangen: Taxifahrer beleidigt, geschlagen und Taxi beschädigt Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, gerieten vier bislang unbekannte jugendliche Fahrgäste in der Burgstraße mit einem 51jährigen Taxifahrer in Streit. Die Situation eskalierte offensichtlich dermaßen, dass es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gegenüber dem Taxifahrer kam. Zu guter Letzt traten die Unbekannten noch gegen das Taxi und beschädigten dieses.

Schwäbisch Gmünd: Mutwillig gegen Pkw getreten Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, stellte der 81jährige Besitzer eines BMW, welcher in der Hardtstraße parkte, eine große Delle am linken hinteren Kotflügel fest. Zu den Tätern liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/358-0 zu melden.

Westhausen: Alkoholisiert auf der Autobahn unterwegs Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 55jähriger Klein-Lkw-Fahrer die A 7 von Ellwangen in Richtung Westhausen. Eine, in gleiche Richtung fahrende, Streife der Autobahnpolizei Kirchberg bemerkte den Lkw und führte in der Folge auf einem Parkplatze eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Andere Verkehrsteilnehmer durch Fahrweise gefährdet Am Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 57jähriger VW-Touran-Fahrer die B29 von Aalen in Richtung Stuttgart. Im Einhorntunnel scherte er Zeugenangaben zufolge mehrmals nach links und rechts aus, so dass vermutlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der Fahrer konnte später an seiner Wohnanschrift in Plüderhausen angetroffen werden. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrmanöver des 57jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (07171/358-0) oder dem Polizeirevier Schorndorf (07181/204-0) zu melden.

