Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger bei versuchtem Diebstahl erwischt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, versuchte ein 36-jähriger Recklinghäuser im Hinterhof der Postbankfiliale an der Martinistraße diverse Pakete zu entwenden. Einen Teil der Pakete hatte er bereits geöffnet und in der Nähe des Tatortes deponiert. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann noch vor Ort stellen. Er führte ein Messer mit sich. Dem Recklinghäuser wird versuchter Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

