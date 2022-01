Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frontalzusammenstoß auf Westruper Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Westruper Straße sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer fontal zusammengestoßen. Beide Männer kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 32-jährige Autofahrer aus Marl gegen 14.40 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines 68-Jährigen aus Olfen. Die Fahrer wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Westruper Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell