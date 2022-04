Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemeldung bis 13 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer gestürzt, verletzt und Pkw beschädigt Am Samstagabend, gegen 18:27 Uhr, befuhr ein 69jähriger Fahrradfahrer die Carl-Orff-Straße und kam aufgrund ungeklärte Ursache zu Fall. Hierbei beschädigte er einen geparkten Pkw und erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 2100 Euro.

Oberrot: Alkoholisiert mit Roller unterwegs Am Samstagabend, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 65jähriger Roller-Fahrer die Talstraße in Richtung Wielandsweiler. Auf Höhe der Talstraße wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Verdacht erhärtete sich nach der Durchführung eines Atemalkoholtestes und er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhause über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Oberrot: Carport und Balkonanbau abgebrannt, eine Person verletzt Am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, kam es unter einem Balkonanbau eines Einfamilienhauses in der Hohenhardtsweiler Straße zu einem Brand. Ein, unter dem Anbau geparkter Pkw Ford Kuga konnte vom 35-jährigen Fahrzeughalter und Mieter des Hauses noch rechtzeitig auf die Straße gefahren werden. Durch die Bergung seines Fahrzeuges wurde dieser jedoch schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr Oberrot brachte den Brand mit insgesamt 30 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell