POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemeldung bis 12:00 Uhr

Aalen (ots) - Oppenweiler: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Freitag gegen 17:17 Uhr befuhr eine 61-jährige VW Passat Fahrerin die Talstraße in Oppenweiler um in die Bahnhofstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Mercedes Benz Fahrer und es kam zum Unfall. Es wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro. Schorndorf: Schmorbrand in ...

mehr