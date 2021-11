Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untersuchungshaft wegen Hehlerei

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei konnte einen 19-Jährigen festnehmen, der ein vor ca. zwei Wochen in Berlin entwendetes Mobiltelefon mit sich führte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagvormittag kontrollierte die Bundespolizei einen 19-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Dabei konnte sich der marokkanische Staatsangehörige nur mit einer abgelaufenen Anlaufbescheinigung ausweisen. Zur Ermittlung seines Aufenthaltsstatus wurde er daraufhin auf die Dienststelle verbracht. Dort konnte eine Aufenthaltsermittlung als untergetauchter Asylbewerber festgestellt werden. Zudem konnte er zu einem der zwei mitgeführten Mobiltelefone keine glaubhaften Angaben machen. Durch die Bundespolizei konnte ermittelt werden, dass das Mobiltelefon vor ca. zwei Wochen in Berlin einer 70-Jährigen Frau entwendet worden war. Aufgrund des dringenden Tatverdachts der Hehlerei und des unerlaubten Aufenthalts beantragte die Staatsanwaltschaft Freiburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen. Diesem wurde durch den Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg entsprochen und der Mann durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

