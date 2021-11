Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gewalttätige Auseinandersetzung an einem Schnellimbiss am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg im Breisgau (ots)

Das Vordrängeln in einer Warteschlange wollte eine Wartende nicht hinnehmen und schubste einen 35-Jährigen so sehr, dass dieser über einen Tisch gefallen sein soll. Im weiteren Verlauf soll es zu wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungsdelikten gekommen sein. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Am frühen Sonntagmorgen (14.11.2021) wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz am Freiburger Hauptbahnhof gerufen. In einer Warteschlange die sich vor einem Schnellimbiss auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes gebildet hatte, soll es nach jetzigem Ermittlungsstand zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen gekommen sein. Dem Streit vorausgegangen war das Verhalten eines 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich in die Warteschlange gedrängelt haben soll. Eine 29-jährige tschechische Staatsangehörige beschwerte sich darüber und soll den 35-Jährigen im weiteren Verlauf so geschubst haben, dass dieser über einen Tisch stürzte. Als sich der Begleiter des 35-Jährigen, ein 23-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger einmischte, soll die Situation eskaliert sein und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten sowie Beleidigungen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen gegen alle drei Personen aufgenommen.

