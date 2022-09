Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15-Jähriger in Bad Karlshafen beraubt: Älterer Mann als Zeuge gesucht

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):

Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters führen konnten, wenden sich die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo mit einem Zeugenaufruf nach einem Straßenraub am Samstagabend in Bad Karlshafen an die Öffentlichkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Kassel und ein gleichaltriger Freund an dem Abend mit ihren Fahrrädern unterwegs. Als sie gegen 21:30 Uhr durch die Straße "Unter dem Königsberg" fuhren, trat plötzlich der Täter hinter einer Garage hervor und stellte sich den beiden Radfahrern auf der Straße in den Weg. Er drohte dem Jugendlichen Schläge an und forderte die Herausgabe seines Bargelds. Als der 15-Jährige seine Geldbörse herausholte, nahm der Unbekannte die darin befindlichen Geldscheine heraus und ergriff zu Fuß die Flucht. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- 15 bis 17 Jahre alt, dünn, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarzes T-Shirt um den Kopf gewickelt, sodass nur die Augen zu sehen waren, nackter Oberkörper, lange Hose, arabisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit Akzent.

Wie das Opfer der Polizei bei der Anzeigenerstattung schilderte, waren er und sein Freund vor dem Überfall gegen 21:15 Uhr an einer Bank vor dem Rathaus in Bad Karlshafen von einer unbekannten fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen worden. Vermutlich gehörte der Täter zu dieser Gruppe, die sich im Gespräch mit dem 15-Jährigen und seinem Freund auffällig nach persönlichen Dingen und der weiteren Fahrtstrecke der beiden Schüler erkundigte.

Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat sowie dem Täter machen können oder Hinweise auf die fünfköpfige Gruppe am Hafen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zudem suchen die Ermittler des K 35 einen bis dato unbekannten älteren Mann, der zur Tatzeit durch die Straße "Unter dem Königsberg" gegangen war. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell