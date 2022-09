Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin bei Unfall in Ihringshäuser Straße schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt am heutigen Mittwochmorgen eine 41-jährige Fußgängerin, die an der Weserspitze in Kassel von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall in der Ihringshäuser Straße gegen 5:30 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 41-jährige Fußgängerin von einer Tankstelle kommend die Ihringshäuser Straße überqueren und war offenbar ohne auf den Verkehr zu achten über die vierspurige Straße gelaufen. Ein 42-jähriger Mann aus Fulda, der am Steuer eines Ford stadteinwärts auf der Ihringshäuser Straße unterwegs war, hatte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die Fußgängerin wurde von der linken Fahrzeugseite erfasst und schleuderte zu Boden. Da der Verdacht bestand, dass die 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell