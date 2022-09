Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen zur Schulwegsicherung an Grundschulen: Polizei stellt 45 Verstöße fest

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

In der vergangenen Woche begann für die hessischen Schülerinnen und Schüler wieder die Schule. Insbesondere Kinder als schwächere Verkehrsteilnehmer benötigen im besonderen Maße Schutz. Zu einem möglichst sicheren und gefahrlosen Schulweg trägt hauptsächlich auch das Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer bei. Aus diesem Grund führten die Beamten der Polizeireviere und -stationen im Landkreis und der Stadt Kassel in den vergangenen Tagen überwiegend in den Morgenstunden Kontrollen zur Schulwegsicherung an Grundschulen durch, um den Autofahrern bewusst zu machen, gerade im Bereich von Schulen besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Insgesamt 168 Fahrzeuge und 164 Personen wurden von den Beamten überprüft. Dabei stellten die Polizisten 45 Verstöße fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. In fünf Fällen handelte es sich um Parkverstöße im direkten Schulbereich, die durch die Beamten festgestellt und geahndet wurden. 24 Fahrer und Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt, was für sie nun ein Verwarngeld von 30 Euro nach sich zieht. Fünf kontrollierte Autofahrer hatten ein Mobiltelefon am Steuer genutzt, weshalb sie sich nun auf ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen. Darüber hinaus waren sieben Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Polizisten führten neben den Kontrollen zahlreiche Gespräche, in denen die Verkehrsteilnehmer auf aus Verstößen resultierende Gefahren, vor allem auch für Schulkinder, aufmerksam gemacht wurden. Auch in den kommenden Wochen werden weitere Kontrollen an Grundschulen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell