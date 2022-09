Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter sprühen Graffiti an Schule in Niestetal: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes eine Schule in der Karl-Marx-Straße in Niestetal beschmiert. Die Täter besprühten mehrere Fenster und zwei Hauswände mit diversen pinkfarbenen Graffiti. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, sprühten die Täter die Schriftzüge "Fuck gay", "Fuck Nazis", "Schwule sind gay" und weitere Schriftzüge an das Gebäude. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bislang noch nicht abschließend fest. Die Farbschmierereien waren am gestrigen Montagmorgen gegen 7 Uhr von einer Mitarbeiterin der Schule festgestellt worden. Wann die Täter genau am Wochenende agierten, ist bis dato nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell