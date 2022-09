Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ahnatal, OT Heckershausen(Landkreis Kassel): Brand eines Mehrfamilienhauses mit drei Verletzten

Kassel (ots)

Am gestrigen späten Abend kam es in der Gemeinde Ahnatal zu einem Brand eines 6-Familienhauses. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, kam es aus bisher nicht bekannter Ursache gegen 23.45 Uhr in der Straße "Am Rain" zum Brand des Hauses. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden drei Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 300.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet.

Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

