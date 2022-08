LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Suhl (ots) - Am 06.08.2022 gegen 14.30 Uhr kam es in Suhl, in einem Lebensmittelverkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße zu einem Diebstahl. Hier betraten den Lebensmittelmarkt 2 männliche Täter, beide 21 Jahre als und befüllten die mitgebrachten Rucksäcke mit verschiedenen Lebensmitteln. Das wurde vom Sicherheitspersonal des Marktes beobachtet. Als beide den Kassenbereich mit den Waren, ohne diese zu bezahlen ...

