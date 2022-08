Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Geschäft

Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 06.08.2022 gegen 14.30 Uhr kam es in Suhl, in einem Lebensmittelverkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße zu einem Diebstahl. Hier betraten den Lebensmittelmarkt 2 männliche Täter, beide 21 Jahre als und befüllten die mitgebrachten Rucksäcke mit verschiedenen Lebensmitteln. Das wurde vom Sicherheitspersonal des Marktes beobachtet. Als beide den Kassenbereich mit den Waren, ohne diese zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie vom Personal angesprochen. Sie wollten waren im Gesamtwert von 60 Euro entwenden. Beide Täter führten keine Personaldokumente mit sich. Durch die inzwischen hinzugezogene Polizei erfolgte die Überprüfung der Identität der Täter, in deren Unterkunft auf dem Suhler Friedberg. Es wurde Anzeige erstattet, die Waren wieder an den Markt übergeben und Beiden wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

