Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand im Bleichenweg: Ermittlungen der Kripo dauern an; Ursache noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am Samstagnachmittag kam es im Bleichenweg im Stadtteil Wesertor gegen 16:45 Uhr zum Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Durch das Feuer ist die betroffene Wohnung völlig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin konnte durch Einsatzkräfte außerhalb ihrer Wohnung in dem Haus unverletzt angetroffen werden. Sie wurde anschließend in einer Notunterkunft untergebracht. Zur Ursache des Feuers hat die Kasseler Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Beamte des für Brände zuständigen Kommissariats 11 haben die Brandstelle heute aufgesucht. Wie sie berichten, lässt sich der Ort des Brandausbruchs zwar auf das Appartement der Frau festlegen, eine genaue Brandursache konnten sie aufgrund des hohen Zerstörungsgrades in der Wohnung bislang aber nicht ausmachen. Die Ermittlungen dauern an.

