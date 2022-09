Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fernbus-Kontrolle in Kassel: Mehrere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Beamte der Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am Freitag eine qualifizierte Kontrolle des Fernbusverkehrs am Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe durch. Dabei erhielten die fachkundigen Polizisten Unterstützung vom Zoll sowie einem Mitarbeiter des Dezernats Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr wurden insgesamt vier Fernbusse, acht Fahrer und 31 Fahrgäste kontrolliert.

Bei den Auswertungen der Fahrtenschreiber stellten die Beamten bei vier Fahrern Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Ein Busfahrer aus Bosnien und Herzegowina verkürzte seine Tagesruhezeit sogar deutlich, indem er nur sechs Stunden anstatt neun Stunden Pause machte. Ein anderer kontrollierter Busfahrer verfügte nicht über eine Berufskraftfahrerqualifikation, was nun Ermittlungen für ihn nach sich zieht. Neben den Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen die Fahrer müssen sich nun auch die verantwortlichen Busunternehmer wegen der nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten und der fehlenden Berufsqualifikation verantworten. Darüber hinaus legten die Polizisten bei der Kontrolle besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand der Busse. Ein Fernbus, der auf seiner Route von Polen in die Niederlande in Kassel anhielt, wurde wegen eines erheblichen abgefahrenen Reifens beanstandet. Der Fahrer durfte erst nach dem Wechsel des betreffenden Reifens seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell