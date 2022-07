Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf Kreisverkehr Friedinger Straße/Posthalterswäldle - Polizei sucht Zeugen (23.07.2022)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, auf dem Kreisverkehr Friedinger Straße und der Straße "Am Posthalterswäldle" ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mountainbike vom "Posthalterswäldle" kommend in den Kreisverkehr an der Friedinger Straße um diesen in Richtung der Waldeckstraße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Caddy eines 48-Jährigen, der aus Richtung Friedinger Straße kommend in den Kreisverkehr fuhr. Der Radler stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen nach Versorgung durch Ersthelfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell