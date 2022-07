Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Motorradfahrer weicht Dachs aus und stürzt (24.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mittelschwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 181. Ein 37-jähriger BMW 1200 Fahrer fuhr in Richtung Villingen. Auf Höhe der Einmündung zum Sportplatz nach Pfaffenweiler rannte ein Dachs über die Straße, dem der Biker nach rechts auswich. Dabei kam er von der Straße ab und stürzte in einem angrenzenden Maisfeld. Eine Angehörige brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

