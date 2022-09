Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebstahl scheitert in Espenau, Kamera erfasst Täter: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Ein mutmaßlicher Autodieb ist in der Nacht zum heutigen Freitag in der Triftstraße in Espenau gescheitert. Warum es dem unbekannten Täter nicht gelang, den in einer Hauseinfahrt geparkten 3er BMW zu stehlen, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Autodieb geben können, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Nach erster Auswertung der Bilder handelt es sich um einen ca. 1,85 Meter großen und schlanken Mann mit schwarzer Sturmhaube, der komplett schwarz gekleidet war. Er trug schwarze Schuhe mit weißer Sohle und einen schwarzen Rucksack.

Ereignet hatte sich der versuchte Autodiebstahl gegen 2 Uhr in der Nacht. Zu dieser Zeit bewegte sich der Täter mit einem Gerät in der Hand in der Einfahrt und versuchte die Fahrertür des weißen BMW zu öffnen. Nachdem dies misslungen war, flüchtete der Unbekannte in Richtung "Am Hang", wo sich seine Spur verliert. Möglicherweise handelte es sich bei dem Gerät um einen sogenannten Funkstreckenverlängerer, um sich die Keyless-Go-Funktion des BMW zunutze zu machen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Espenau beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell