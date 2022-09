Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Restaurant und Wohnung: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Unbekannte sind am Samstag in ein Restaurant und die im Gebäude befindlichen Wohnräume in der Kasseler Feerenstraße eingebrochen. Die Täter hatten in der Zeit zwischen 16 Uhr und Mitternacht mit mitgebrachtem Werkzeug gewaltsam zwei Metallstreben an einem Fenster im Erdgeschoss entfernt und dann das Fenster aufgebrochen. Nachdem die Einbrecher so in das Restaurant eingestiegen waren, öffneten sie mit einem Hebelwerkzeug weitere Türen zu der Wohnung im Ober- und Dachgeschoss. Anschließend suchten sie dort nach Wertsachen und flüchteten mit erbeutetem Bargeld über das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter einen Schaden von ca. 2.500 Euro an.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell