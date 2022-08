POL-BOR: Gronau - Unfallflucht am Krankenhaus

Rhede (ots) - Ohne Beute wieder abgezogen sind unbekannte Einbrecher in Rhede: In der Nacht zu Freitag waren die Täter in einen Betrieb an der Gutenbergstraße eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten sie eine Tür aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Unbekannten die Räume, entwendeten jedoch nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) ...

