Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Südlohn-Oeding (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden, der im fünfstelligen Bereich liegt: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitag, 12.08.2022, in Südlohn-Oeding gekommen ist. Ein 59-jähriger Südlohner hatte gegen 08.15 Uhr die Jakobistraße aus Richtung Ortsmitte kommend befahren. Auf der Kreuzung mit der Vredener Straße kam es zur Kollision mit dem Wagen eines Vredeners: Der 35-Jährige war auf der Vredener Straße in Richtung Bocholt unterwegs gewesen. Kräfte der Feuerwehr Oeding befreiten den Südlohner aus seinem Fahrzeug, in dem er eingeklemmt war. Nicht abschließend klären ließ sich, welche Signalfarbe die dort stehende Ampel für die beiden Beteiligten beim Einfahren in die Kreuzung jeweils gezeigt hatte. Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

