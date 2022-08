Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mutmaßlicher Einbrecher fällt durch Dach

Gronau (ots)

Bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus ist ein mutmaßlicher Einbrecher in Gronau durch ein Dach gestürzt. Der Unbekannte hatte sich Zugang auf ein Grundstück am Rüenberger Weg verschafft und war auf ein Schuppendach gestiegen. Vermutlich wollte er zu einer Tür im Giebel eines Wohnhauses gelangen. So weit kam er jedoch nicht. Unter seinen Füßen zerbrach die Dachabdeckung und der Täter fiel durch ein Loch in das Nebengebäude. Dieser Sturz blieb nicht unbemerkt: Ein Hund schlug an und der Gestürzte flüchtete. Zu dem Geschehen kam es am Freitag, 12.08.2022, gegen 03.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

