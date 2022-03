Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Klärung aufgrund von Videoaufzeichnung möglich

Gerolstein (ots)

Am 03.03.2022 gegen 14:30 Uhr ereignete sich am dem Tankstellengelände der ED-Tankstelle in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße ein Sachschadensunfall mit größerem Sachschaden.

Hier hatten ein 50-jähriger Unfallverursacher aus dem Bereich der VG Prüm und eine 57-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein mit ihren Fahrzeugen auf dem Gelände der Tankstelle gestanden.

Nach dem Tankvorgang beabsichtigte der Unfallverursacher rückwärts zu fahren und übersah hierbei die hinter ihm stehende Geschädigte.

Der genaue Unfallhergang und damit verbunden die genaue Vorwerfbarkeit konnte aufgrund des vorhandenen Videomaterials der Tankstelle geklärt werden.

Hier war deutlich zu erkennen, dass die Geschädigte stand und der Unfallverursacher auffuhr.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell