POL-LDK: 37.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall ++ Unbekannte zerkratzten Audi A3 ++ Einbrecher scheitern an verschlossener Tür

Haiger-Weidelbach: 37.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag (16.06.2021), um 16:00 Uhr fuhr ein Lkw mit lenkbarem Anhänger auf der Weidelbacher Straße (L3044) aus Richtung Oberroßbach kommend in Richtung Ewersbach. Um an geparkten Autos vorbei fahren zu können, betätigte der 50-Jährige Scania-Fahrer die Lenkfunktion seines Anhängers. Der Huttner-Anhänger schwenkte nach links aus und fuhr an den geparkten Fahrzeugen vorbei. Nachdem er die Autos passiert hatte, kam es offenbar in Folge eines Bedienfehlers der Lenkfunktion zum Unfall. Der rote Anhänger schwenkte weiter nach links aus, touchierte in Höhe der Hausnummer 12 eine Mauer, prallte in einen geparkten Skoda Octavia Kombi und schliff diesen mit sich. In Höhe der Hausnummer 25 brachte der Scania-Fahrer seinen Lkw zum Stehen. Der mit Langholz beladene Lkw beschädigte zudem eine Außenfassade, eine weitere Mauer, einen Zaun und dahinterstehende Bäume. Der schwarze Skoda wurde im Frontbereich stark eingedrückt. Flüssigkeiten liefen aus. Die Stadt Haiger kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Gesamtunfallschaden wird mit 37.000 Euro beziffert.

Wetzlar-Niedergirmes: Unbekannte zerkratzten Audi A3

2.000 Euro Schaden hinterließen unbekannte Vandalen an einem grauen Audi A3. Der Audi parkte auf dem Parkplatz unterhalb der Bundesstraße 49 in der Bannstraße. Gestern (17.06.2021), zwischen 09:40 Uhr und 18:10 Uhr zerkratzen die Unbekannten die gesamte Beifahrerseite des A3 mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Einbrecher scheitern an verschlossener Tür

Zwischen Mittwochabend (16.06.2021) und Donnerstagmorgen (17.06.2021) machten sich Unbekannte an einem Fenster des Gemeindehauses in der Frankfurter Straße zu schaffen. Die Diebe zertrümmerten eine Fensterscheibe und gelangten in den Toilettenraum des Gebäudes. Die verschlossene Tür des Toilettenraums hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten ohne Beute. Der Schaden wird mit 350 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr im Bereich des Gemeindehauses aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

