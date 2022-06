Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trunkenheitsfahrt mit knapp 2 Promille

Worms (ots)

Nach Hinweis auf einen Schlangenlinien fahrenden PKW konnte ein 44-jähriger Wormser am gestrigen Montagabend in der Brauereistraße durch eine Streife der Polizei Worms einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 44-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell