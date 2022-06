Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Worms

Worms (ots)

Am Montag, den 27.06.2022, wurde in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr an der K9 zwischen Worms-Pfeddersheim und Worms-Pfiffligheim eine Kontrollstelle zur Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen eingerichtet. Insgesamt konnten 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste gemessene PKW wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 80 km/h mit 138 km/h gemessen. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkten und 1 Monat Fahrverbot rechnen.

