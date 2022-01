Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer rast auf aus- und einsteigende Bahnfahrgäste zu

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 19.01.2022, ist ein Autofahrer an einer Stadtbahnhaltestelle in der Sutelstraße auf ein- und aussteigende Fahrgäste zugerast. Diese konnten sich teilweise nur durch einen Sprung zur Seite retten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt heute eine Stadtbahn der Linie 9 in Richtung stadteinwärts an der Haltestelle Bothfelder Kirchweg in Hannover-Bothfeld. An dieser Haltestelle müssen Fahrgäste auf die Fahrbahn treten, um die Bahn zu erreichen. Dazu zeigt eine Ampel beim Einfahren der Bahn für den Individualverkehr rot.

Gegen 14:20 Uhr ignorierte der Fahrer eines grünen BMW 330 die rote Ampel und raste hupend auf die Menschenmenge zu, die sich auf der Fahrbahn befand. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste sprangen teilweise zur Seite, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden.

Der Stadtbahnfahrer beobachtete den Vorfall. Er beschrieb den Fahrer als etwa 65 bis 70 Jahre alten, sehr hellhaarigen Brillenträger. Per Lautsprecher fragte der Bahnfahrer anschließend nach Verletzten. Darauf meldete sich niemand.

Das Polizeikommissariat (PK) Lahe ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den BMW-Fahrer. Außerdem werden Personen gesucht, die bei der Tat selbst geschädigt wurden oder Angaben zum Tathergang machen können. Hinweise richten Sie bitte ans PK Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317. /desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell