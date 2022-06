POL-PDWO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms - Ermittlungsstand zum Brand einer Kita in Gau-Bickelheim

Worms (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Anruf eines Enkeltrickbetrügers. Zu einer Geldübergabe ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die unbekannte Betrügerin nutzte die Variante des so genannten Schockanrufs. Diese Variante wenden die Betrüger vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in ...

