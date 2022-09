Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer bei Unfall in Baunatal lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagnachmittag kam es in der Birkenallee in Baunatal zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der 86-jährige Zweiradfahrer aus Baunatal lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel am Steuer eines Mazda gegen 16 Uhr auf der Birkenallee von der Lindenallee kommend in Richtung Dachsbergstraße unterwegs. Vor der Hausnummer 37 hielt er am rechten Fahrbahnrand an, um rückwärts in eine freie Parklücke zu fahren. Als er den von hinten kommenden Pedelec-Fahrer sah, wartete er, um den Zweiradfahrer durchfahren zu lassen. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte der 86-Jährige auf der Gefällstrecke mit dem Fahrrad den linken Außenspiegel und die Fahrertür des Mazdas, woraufhin er auf die Straße stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten den Mann umgehend in ein Kasseler Krankenhaus. Am Pedelec und am Pkw entstanden geringe Sachschäden in Höhe von insgesamt 400 Euro, so die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell