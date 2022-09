Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Ahnatal: Ursache unklar, keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 6:36 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5319445 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand.)

Ahnatal-Heckershausen (Landkreis Kassel): Nachdem es am gestrigen Montagabend gegen 23:45 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses im Ahnataler Ortsteil Heckershausen gekommen war, haben die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle heute Mittag aufgesucht. Wie sie berichten, ist das Haus in der Straße "Am Rain" durch das Feuer vollständig zerstört worden. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades lässt sich nicht mehr abschließend klären, wie das Feuer in der Erdgeschosswohnung des Hauses entstanden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern jedoch derzeit nicht vor. Bei dem Brand des Hauses waren insgesamt vier Bewohner verletzt worden. Ein 43-Jähriger musste mit Brandverletzungen, die nicht lebensgefährlich sind, in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die drei weiteren Verletzten konnten nach ambulanten Behandlungen vor Ort oder im Krankenhaus letztlich wieder entlassen werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 300.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss das einsturzgefährdete Haus nun abgerissen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell