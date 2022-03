Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin leicht verletzt - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Herford (ots)

(jd) Eine 22-jährige Herforderin ging gestern (29.3.), um 13.25 Uhr zu Fuß entlang der Hermannstraße in Richtung der Kreuzung zur Bielefelder Straße. Sie beabsichtigte, an der Kreuzung die Bielefelder Straße an der dortigen Fußgängerampel zu überqueren. Zeitgleich hielt eine 76-jährige Herforderin mit ihrem VW an der dortigen Ampel an der Bielefelder Straße bei Rotlicht an und beabsichtigte, aus Richtung Bielefeld kommend ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Als die Ampel für sie auf Grünlicht umsprang, beschleunigte die Frau ihr Fahrzeug. Zeitgleich trat die Fußgängerin auf die Fahrbahn und stieß mit dem VW zusammen. Nach bisherigen Ermittlungen betrat die 22-Jährige die Fahrbahn, obwohl für sie die Ampelanlage Rotlicht zeigte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht.

