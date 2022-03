Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 12. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl von Gartenmöbeln

Eine sehr ärgerliche Überraschung widerfuhr einem Wolfenbütteler, dessen Grundstück sich in der Straße "Am Jahnstein" befindet. Dreiste Diebe hatten es auf seine Gartenmöbel abgesehen. Dabei entwendeten die bislang unbekannten Täter einen Holztisch sowie zwei Klappstühle, welche im Vorgarten des geschädigten Eigentümers aufgestellt waren. Die Tat ereignete sich am Freitag, 11. März, in der Zeit von 18 Uhr bis Mitternacht. Täterhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel. 05331/933-0.

