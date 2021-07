Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kind angefahren - Unfallbeteiligter flüchtet

Neuss (ots)

Ein Fahrradfahrer soll am Mittwoch (07.07.), gegen 18:10 Uhr, an der Kaarster Straße einen 10 Jahre alten Jungen auf seinem Tretroller angefahren haben. Ohne sich um das Kind zu kümmern, soll sich der Mann anschließend entfernt haben.

Der Junge befuhr in Begleitung seiner Schwester die Kaarster Straße aus Richtung der Straße "Am Jröne Meerke" als aus der Einfahrt Kaarster Straße 5 ein Fahrradfahrer einbog und mit dem Rollerfahrer zusammenstieß. Obwohl sich der Junge bei dem Sturz leicht verletzte und der Roller beschädigt wurde, setzte der Unbekannte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Innenstadt fort.

Beschreibung des Unfallflüchtigen: männlich, etwa 45 Jahre alt, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzer kurzer Hose, schwarzer Sonnenbrille, schwarzer Kappe mit weißer Schrift, schwarzen Turnschuhen. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein blaues Mountainbike mit schwarzem Heck handeln.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

