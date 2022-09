Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe stehlen Audi Q 7 in Vellmar: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag einen schwarzen Audi Q 7 in Vellmar gestohlen. Nach der Auswertung von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera kann gesagt werden, dass die Täter gegen 0:50 Uhr zuschlugen. Mithilfe eines unbekannten technischen Gegenstandes entwendeten die Diebe den in der Spohrstraße abgestellten Pkw. Möglicherweise hatten sie sich die Keyless-Go-Technik des Wagens zunutze gemacht. Wohin sie mit dem etwa drei Jahre alten Fahrzeug im Wert von ca. 70.000 Euro flüchteten, ist nicht bekannt. Die von der Polizei eingeleitete, europaweite Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Spohrstraße in Vellmar oder in angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

