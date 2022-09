Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nur eine Minute vor Ärztehaus abgestellt: Unbekannter stiehlt Beatmungsgerät; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zu einem besonders dreisten Diebstahl kam es am heutigen Mittwochmorgen um 7:55 Uhr vor einem Ärztehaus in der Friedrich-Ebert-Straße 110 in Kassel. Ein 56-jähriger Mann aus Kassel hatte dort einen Arzttermin und bemerkte vor Betreten des Gebäudes, dass er seine Maske im Auto vergessen hatte. Aus diesem Grund stellte er das Beatmungsgerät kurz vor der Eingangstür des Ärztehauses ab und lief zu seinem in unmittelbarer Nähe geparkten Pkw. Als er nur eine Minute später zurückkam, musste er mit Erschrecken feststellen, dass das Gerät nicht mehr da war. Vom unbekannten Täter, der das medizinische Gerät im Wert von 600 Euro blitzschnell an sich genommen haben muss, fehlte weit und breit jede Spur.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Dieb oder den Verbleib des Beatmungsgeräts geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell