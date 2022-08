Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer auf Balkon, Brandausbreitung verhindert

Bremen-Weidedamm (ots)

Am Dienstagabend, 23.08.2022, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Brixener Straße zu einem Balkonbrand. Gerade noch rechtzeitig wurde eine Brandausbreitung verhindert. Es gab keine Verletzten.

Um kurz nach 19 Uhr entdeckten Anwohner Feuer auf einem Balkon des Wohngebäudes und wählten den Notruf. Zur Einsatzstelle rückten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 und 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Blockland und des stadtbremischen Rettungsdienstes aus. Beim Eintreffen der ersten Einheiten schlugen Flammen aus dem Bereich des Dachgeschosses.

Ein Atemschutztrupp ging im Gebäude und einer über eine Drehleiter von außen zur Brandbekämpfung vor. Sie lokalisierten das Feuer auf einem Balkon und bekamen den Brand selbst schnell unter Kontrolle. Es folgten Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle der angrenzenden Gebäudeteile, insbesondere im Dachbereich. Gegen 19:55 Uhr gab der Einsatzleiter endgültig "Feuer aus".

Im Einsatz waren knapp 40 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

