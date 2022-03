Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwelbrand durch Feuerwehr gelöscht

Uhlstädt-Kirchhasel/ Großkochberg (ots)

Ein gestern kurz nach 17 Uhr gemeldeter Schwelbrand in einem Waldstück in Großkochberg beschäftigte Polizei und Feuerwehr am Abend. Vermutlich durch Selbstentzündung hatte sich in einem trockenen Waldstück mit Altbaumbestand ein Schwelbrand von Unterwuchs/ bodennaher Erdschichten auf einer Fläche von etwa 200m x 100m ausgebreitet, welcher jedoch durch das zeitnahe Einschreiten der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand kein bezifferbarer Sachschaden, die Feuerwehr blieb zur Beaufsichtigung und erneuten Bewässerung des Gebiets bis gegen 20 Uhr am Einsatzort.

