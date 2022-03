Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nötigung im Straßenverkehr

Unterwirbach (ots)

Bereits am 17.03.2022 gegen 20:30 Uhr befuhr eine Fahrzeug-Führerin mit ihrem roten Peugeot die Engstelle in Unterwirbach. Obwohl diese Vorrang hatte, kam ihr ein Fahrzeug in Höhe des Kindergartens entgegen. Beide Insassen, eine Mann und eine Frau, stiegen aus, redeten auf die Fahrerin ein und beabsichtigen dadurch, den Vorrang zu erzwingen. Diese legte aus Angst den Rückwärtsgang ein und ließ den PKW, bei dem es sich vermutlich um einen dunkelblauen SUV Mercedes-Benz handelte, passieren. Der Fahrer des SUV soll ca. 30-35 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen Vollbart, jedoch kein langes Barthaar. Die Beifahrerin war etwa 30-35 Jahre alt. Möglicherweise haben die beiden Fahrzeug-Führer den Vorfall beobachtet, die einige Meter entfernt vom Ereignisort aus Richtung Bad Blankenburg standen. Diese und eventuell weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden, da die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell