Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Feststellungen von Verkehrsverstößen

LK Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurden zahlreiche Verstöße im Sinne von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Verkehrsbereich festgestellt bzw. angezeigt. So wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen in Saalfeld am Freitagabend ein PKW mit 25-km/h-Beschränkung sowie ein E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum festgestellt, wobei beide Fahrzeuge nicht den erforderlichen Versicherungsschutz aufwiesen, sodass jeweils Anzeigen aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt erstattet wurden. Am Samstag wurde weiterhin ein 47-Jähriger in der Friedensstraße in Saalfeld kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille sodass nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel nebst einer Anzeigenerstattung folgten. Am Sonntag wurden Verkehrsteilnehmer, jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, in Rudolstadt und Saalfeld festgestellt. Ein Drogenvortest eines 28-Jährigen, welcher fahrenderweise in der Oststraße Rudolstadts gegen 03 Uhr nachts angehalten wurde, ergab Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, eine männliche Person im Bereich des Mittleren Watzenbachs kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten zunächst fest, dass der 32-Jährige mit einem nicht zugelassenen sowie nicht versicherten PKW im Straßenverkehr fuhr. Außerdem war der Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und ein Drogenschnelltest ergab Hinweise auf eine Betäubungsmittel-Beeinflussung. Neben einer Blutprobenentnahme des Beschuldigten folgte auch die Sicherstellung seines Fahrzeuges, da gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Der Beschuldigte erhielt mehrere Strafanzeigen. Und schließlich wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag noch ein 43-Jähriger in der Kulmbacher Straße in Saalfeld angehalten. Auch hier ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Fahrers, sodass die entsprechenden Maßnahmen vollzogen wurden.

