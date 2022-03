Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Rettungswache

Sonneberg (ots)

Ein Unbekannter fuhr am Montag gegen 1:00 Uhr in die offen stehende Halle des Rettungsdienstes in der Neustädter Straße in Sonneberg, stellte sein Fahrrad ab und nahm mehrere medizinische Gummihandschuhe an sich. Anschließend radelte er davon. Er konnte folgendermaßen beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre, mittelgroß, osteuropäischer Akzent, altes Fahrrad ohne Sattel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

