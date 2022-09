Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter bricht in Discounter im Töpfenhofweg ein und klaut Alkohol: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einen Discounter im Töpfenhofweg in Kassel eingebrochen. Der Einbrecher hatte gegen 23:30 Uhr die Eingangsschiebetüren des Marktes gewaltsam geöffnet und anschließend den Verkaufsraum betreten. Dort begab er sich zum Regal mit alkoholischen Getränken und nahm eine noch unbekannte Anzahl an Flaschen an sich. Auf dem Rückweg musste er die Schiebetüren, die sich zwischenzeitlich automatisch wieder geschlossen hatten, erneut aufbrechen. Dabei fiel ihm eine gestohlene Flasche Whisky runter, die zu Bruch ging. Beim Aufbrechen der Tür und Verlassen des Geschäfts hatte sich der Täter offenbar sogar noch verletzt. Er war anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. An einer der Schiebetüren war ein Sachschaden von ca. 400 Euro entstanden. Da der Unbekannte bei dem Einbruch den Alarm ausgelöst hatte, nahmen sofort mehrere Streifen der Kasseler Polizei die Fahndung nach dem flüchtigen Alkohol-Dieb auf, ohne seiner jedoch noch habhaft werden zu können.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Sie bitten um Hinweise von Zeugen auf den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

