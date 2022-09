Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebstahl und Schockanruf in Bad Karlshafen: Kripo sucht Zeugen nach zwei Straftaten mit hohem Schaden

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Am Dienstag und am Mittwoch ist es in Bad Karlshafen offenbar unabhängig voneinander zu zwei Straftaten gekommen, bei denen die unbekannten Täter ältere Menschen um deren Ersparnisse brachten und hohen Schaden anrichteten. Am Dienstag hatten Betrüger eine Seniorin angerufen und mit der miesen Masche des "Schockanrufs" Schmuck und Geld von der Frau erbeutet. Am Mittwoch beklaute ein vermeintlicher Flohmarktsammler dann eine Frau in deren Wohnung und stahl ihr hochwertigen Goldschmuck. Derzeit ist zwar eher nicht davon auszugehen, dass die Taten im Zusammenhang stehen, die Kasseler Kripo sucht jedoch in beiden Fällen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Schockanruf: Unbekannter Täter nahm Wertsachen in Empfang

Bei dem Schockanruf hatte die betagte Frau am Dienstag gegen Mittag einen Anruf erhalten, wobei sich eine schluchzende Frau als ihre Tochter ausgab. Anschließend übernahm ein Mann das Telefonat und gab sich als Polizist aus. Man spielte der Seniorin vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Haft, es sei denn, sie würde für die Kaution aufkommen. Schockiert von dem Anruf stellte die Frau Schmuck in Bargeld im Wert eines unteren fünfstelligen Betrages zusammen. Ein vermeintlicher Mitarbeiter des Amtsgerichts nahm das Geld schließlich in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsausgang Richtung Wesertal gegen 12:50 Uhr in Empfang. Später bemerkte die Frau, dass sie offenbar das Opfer eines Betruges geworden war und alarmierte die Polizei.

Der Täter, der die Wertsachen bei der Frau abholte, sei nach Angaben des Opfers ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen. Er soll dunkelblonde Haare und ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben und vollständig dunkelblau bekleidet gewesen sein.

Angeblicher Flohmark-Sammler beklaut Rentnerin

Der Trickdiebstahl hatte sich am gestrigen Mittwoch, gegen 9:30 Uhr im Ortsteil Helmarshausen, in einem Wohngebiet südlich der Gottsbürer Straße ereignet. Ein unbekannter Mann hatte bei der hochbetagten Seniorin geklingelt und vorgegeben, Kleidungsstücke für den Flohmarkt zu sammeln. Als die Frau einige Stücke herausgesucht hatte und eine Liste davon erstellte, nutzte der Täter die Ablenkung und begab sich in das Schlafzimmer. Dort klaute er einen Schmuckkasten mit hochwertigen Schmuckstücken im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages. Anschließend verließ er unter einem Vorwand das Haus und kehrte nicht mehr zurück.

Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen und schlanken Mann mit dunklen lockigen Haaren, schwarzem Vollbart gehandelt haben, der ein Basecap trug und akzentfrei Deutsch sprach.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Fällen führen nun die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Zeugen, die in einem der beiden Fälle möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell