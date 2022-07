Polizei Bielefeld

POL-BI: Körperverletzung - Fahrgäste zahlen nicht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - An der Zieladresse in der Straße Am Beckhof bezahlte ein Pärchen am frühen Sonntagmorgen, 17.07.2022, nicht und verletzte einen Taxi-Fahrer.

Gegen 02:55 Uhr nahmen eine junge Frau und ein junger Mann am Jahnplatz im Taxi des 34-Jährigen Platz. Als Ziel gaben sie zunächst einen anderen Ort an, baten dann jedoch nach Sennestadt gefahren zu werden.

Als der Taxi-Fahrer gegen 03:20 Uhr an der Einmündung Gildemeister Straße und Am Beckhof anhielt, wollten die beiden Kunden ohne zu bezahlen aussteigen. Deswegen versuchte der 34-Jährige die junge Frau festzuhalten. Diese kratzte den Fahrer und biss ihm in den Unterarm. Als ihr Begleiter zuschlug, ließ der Chauffeur die Frau los und das Pärchen lief in Richtung Schlinghofstraße davon.

Rettungssanitäter versorgten die Wunden des Taxi-Fahrers und fuhren ihn in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses. Streifenbeamte konnte das verdächtige Paar nicht mehr in der Nähe antreffen.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Die junge Frau war etwa 18 Jahre alt und von kleiner Statur.

Der junge Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und etwa 185 cm groß sein. Er hatte dunkelblonde Haare und trug einen grauen Pullover.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell