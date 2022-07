POL-BI: Pkw-Diebstahl bei Autohandel

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagvormittag, 11.07.2022, versuchte ein 39-jähriger Mann vergeblich eine Flasche Wein und ein Sandwich aus einem Supermarkt in der Bahnhofsstraße zu stehlen. Mitarbeiter hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei über einen Diebstahl informiert, der in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum stattgefunden ...

