POL-BI: Unfallflucht unter Drogeneinfluss

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 14.07.2022, verursachte ein 25-jähriger Bielefelder im Kreuzungsbereich der Heeper Straße und der Hermann-Delius-Straße einen Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und flüchtete vom Unfallort. Sein Fahrzeug konnte in der Nähe festgestellt werden. Der Fahrer meldete sich kurz darauf telefonisch bei der Polizei.

Gegen 18:20 Uhr wurde die Polizei über eine Unfallflucht in Bielefeld Mitte informiert. Vor Ort teilte ein 46-jähriger Bielefelder mit, dass er die Heeper Straße in Richtung Innenstadt mit einem VW California befahren hatte. Ein Transporter sei dann von der Hermann-Delius-Straße in die Heeper Straße, in Richtung Heepen, gefahren und hätte ihm die Vorfahrt genommen. Da er nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, sei es zur Kollision gekommen. Nach dem Unfall sei der Transporter allerdings nicht stehen geblieben, sondern sei wieder zurück in die Hermann-Delius-Straße gefahren.

Ein Zeuge konnte den alarmierten Polizeibeamten das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs nennen, bei dem es sich um einen weißen Opel Combo mit einer Firmenaufschrift handelt.

In der Bleichstraße - unweit der Unfallstelle - konnten die Beamten das geparkte Unfallfahrzeug feststellen. Der Unfallfahrer, ein 25-jähriger Bielefelder, war nicht mehr an seinem Transporter, meldete sich aber kurz darauf bei der Leitstelle der Polizei und erschien anschließend an seinem Wagen.

Da sich der 25-Jährige auffällig verhielt, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv verlief. Anschließend wurde ihm auf der Polizeiwache Ost eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

