Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholgenuss: Fahrer benutzt alle drei Fahrstreifen der Autobahn

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Herford - Mehrere Autofahrer meldeten der Polizei am Donnerstagabend, 14.07.2022, gegen 20:30 Uhr, einen Kleintransporter, der auf der A2 in Richtung Dortmund in Schlangenlinien fuhr.

Allerdings entschlossen sich die Autofahrer kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Autobahnpolizisten, den Opel Combo selbst zu stoppen. Dazu verlangsamten die Fahrer zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen Lippe und Bielefeld Ost ihre Geschwindigkeit vor und neben dem Opel. Alle Fahrzeuge hielten im Bereich des Parkplatzes Brönninghausen an. Es bildete sich kurzzeitig ein Rückstau.

Beamte der Autobahnpolizeiwache Herford sorgten dafür, dass die aufgestauten Fahrzeuge über den linken Fahrstreifen weiterfahren konnten und kontrollierten den Opel-Fahrer. Der 55-Jährige aus Dortmund war sehr unsicher beim Aussteigen und musste sich an seinem Kleintransporter festhalten.

Ein Alkoholtestgerät zeigte ein deutliches Ergebnis zu einem Alkoholkonsum an. Ein Arzt entnahm dem 55-Jährigen auf der Autobahnpolizeiwache eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und zeigten den Dortmunder an.

Aus Sicht der Polizei Bielefeld haben die Autofahrer, die sich bei der Polizei gemeldet und der Fahrt ein Ende gesetzt haben, couragiert gehandelt. Sie haben in einer Notsituation hingeschaut und gehandelt.

Dennoch möchte die Polizei auf die möglichen Risiken hinweisen, wenn Autofahrer selbständig mit ihren Fahrzeugen andere Verkehrsteilnehmer anhalten. Es ist nicht absehbar, wie sich die Fahrer verhalten werden - zudem steigt das Risiko für einen Unfall.

Wenn Sie eine Gefahr erkennen, die von einem anderen Autofahrer oder seinem Fahrzeug ausgeht, dann informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110. Halten Sie Abstand zu dem Auto und überholen Sie nicht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell