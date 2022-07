Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Unfall auf der Paderborner Straße

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sennestadt - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 14.06.2022, erlitten ein Taxi-Fahrer sowie der Fahrgast schwere Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt ein Taxi gegen 10:00 Uhr auf dem Standstreifen der Paderborner Straße in Richtung Brackwede in der Nähe der Autobahn Auffahrt der A 2. Vermutlich aufgrund eines Medizinischen Notfalls des Fahrers fuhr das Fahrzeug unvermittelt zügig los, über die beiden Fahrstreifen auf die Mittelinsel und stieß dort gegen eine Straßenlaterne. Der Daimler überschlug sich und kam schließlich auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs zum Liegen.

Der 56-jährige Taxi-Fahrer aus Bielefeld wurde noch am Unfallort von den Rettungskräften reanimiert und mit einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrgast, eine 55-jährige Bielefelderin, war im Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Rettungskräften aus dem PKW befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Paderborner Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme bis circa 12:50 Uhr gesperrt. Das Unfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld erschien am Unfallort und nahm die Ermittlungen auf.

