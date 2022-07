Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb mit Wein und Sandwich erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagvormittag, 11.07.2022, versuchte ein 39-jähriger Mann vergeblich eine Flasche Wein und ein Sandwich aus einem Supermarkt in der Bahnhofsstraße zu stehlen. Mitarbeiter hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.

Gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei über einen Diebstahl informiert, der in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum stattgefunden hat. Ein Mitarbeiter hatte beobachtet, wie der Ladendieb eine Flasche Wein und ein Päckchen Sandwiches in seinen Rucksack verstaute und anschließend ohne zu zahlen das Geschäft verließ.

Zwei Mitarbeiter des Supermarktes sprachen den vermeintlichen Kunden an und führten ihn zurück in das Geschäft. Als man ihm gestattete vor dem Eintreffen der Polizei auf die Toilette zu gehen, nutzte er diese Gelegenheit für einen Fluchtversuch. Dabei brach er eine Tür auf, die ihn von einer möglichen Flucht abhalten sollte.

Außerhalb des Geschäftes konnte der flüchtige Mann schließlich durch zwei Mitarbeiter eingeholt und festgehalten werden.

